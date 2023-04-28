Столичные власти сообщили о последствиях ночной атаки на Киев.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны сбили в районе Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника. Жертв и существенных разрушений нет, сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительной информации, оккупанты запускали ракеты с самолетов стратегической авиации. Типы ракет и дронов пока устанавливаются.

"Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано", – заявил Попко.

Видео дня

Он отметил, что это первый ракетный удар по Киеву после паузы продолжительностью в 51 день. В последний раз такая атака по столице была 9 марта.

Ночная ракетная атака 28 апреля

Прошедшей ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – впервые за долгое время. В Днепре в результате попадания ракеты погибла молодая женщина с ребенком.

В Умани одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Известно о пяти раненных, вероятно, их число вырастет.

Вас также могут заинтересовать новости: