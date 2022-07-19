Правительство работает над тем, чтобы как можно больше учебных заведений возобновили образовательный процесс.

В следующем учебном году Министерство внутренних дел обеспечит усиленную охрану учебных заведений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МВД Алена Матвеева.

По словам Матвеевой, правительство работает над тем, чтобы как можно больше учебных заведений возобновили образовательный процесс. Однако, ни одно учебное заведение, которое не будет соответствовать определенным нормам безопасности, не возобновит очное обучение.

Также она рассказала, что в рамках проекта "Безопасная образовательная среда" МВД совместно с Министерством образования будут проводить профилактические меры безопасности. Одним из шагов соответствующего проекта является размещение в школах информационных стендов по мерам безопасности, которые нужно принимать в случае наступления опасных ситуаций.

"В начале учебного года представители МВД совместно с учителями проведут уроки безопасности абсолютно во всех школах Украины, которые начнут очное обучение. В первой декаде следующего года также будет обеспечена усиленная охрана учебных заведений", - отметила она.

Матвеева сообщила, что представителями ГСЧС проведено уже более 3,5 тыс. тренировок по эвакуации, и такие мероприятия будут также проведены во всех учебных заведениях Украины. К тому же, планируется разработать мобильное приложение для детей со всеми возможными ответами на вопросы безопасности.

Также она отметила, что МВД уделяет внимание тем правонарушениям в отношении детей, которые имели место и до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Она отметила, что в течение 6 месяцев от правонарушений пострадали 1 тыс. 465 детей, из них 644 - тяжкие и особо тяжкие преступления.

"МВД будет продолжать уделять особое внимание противодействию домашнему насилию, безопасному поведению в интернете и противодействию буллингу в школах", - подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что в этом учебном году будет продолжать свое действие проект "Школьный офицер полиции". Уделять дополнительное внимание планируют патриотическому воспитанию и улучшению психологического и физического состояния детей.

Как сообщал УНИАН, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.