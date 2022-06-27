Каждое учебное заведение при принятии соответствующих решений должно учитывать вопросы безопасности.

Министерство образования рекомендует учебным заведениям восстановить образовательный процесс в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

По словам Витренко, Министерство образования и науки Украины рекомендует образовательным учреждениям возобновить учебный процесс с середины августа этого года в классический образ, то есть офлайн.

Он отметил, что все образовательные учреждения имеют высокий уровень автономии, поэтому они могут по своему усмотрению принимать решение, возобновлять ли обучение, а также, как будет организован этот процесс.

"Мы все же рекомендуем наполнить образовательные учреждения учащимися и студентами, учитывая, прежде всего, безопасность", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Кабинет министров принял решение относительно сроков нового учебного года 2022-2023 лет. Традиционно обучение в учреждениях общего среднего образования начнется в День знаний – 1 сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года. Принятое правительством постановление вступает в силу и применяется исключительно во время правового режима военного положения. Организация образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте. В условиях войны областные военные администрации и учредители учебных заведений должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.