Поисково-спасательная операция на руинах пятиэтажки завершена.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов криворожского дома, который вчера атаковала РФ, достали тела всех трех погибших детей.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года... Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена", - написал он в Telegram.

Как отмечает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог", погибли Елена Кулик и трое ее детей - Кирилл (10 лет), Демид (2,8 года) и Ульяна (2 месяца).

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Удар по Кривому Рогу - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские оккупационные войска ударили ракетой по пятиэтажке, разрушив в одном из подъездов квартиры с первого по последний этаж.

В результате этого обстрела пострадали 14 человек, двое из них - дети.

Ближе к ночи стало известно, что из-под завалов дома достали тело погибшейженщины. Ее детей искали в течение всей ночи.

На обстрел Кривого Рога отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ежедневно, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только продолжения войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии", - подчеркнул глава государства.

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