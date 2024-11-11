Поисково-спасательные работы продолжаются с самого утра.

Из-под завалов дома в Кривом Роге, который сегодня утром обстреляла российская оккупационная армия, достали тело погибшей женщины.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, это первая погибшая из-за утренней атаки на город:

"Искренние соболезнования родным, под обломками вероятно могут находиться еще трое детей".

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Удар по Кривому Рогу 11 ноября

Напомним, что утром захватчики ударили ракетой по пятиэтажке, разрушив в одном из подъездов квартиры с первого по последний этаж.

Согласно последним данным, в результате этого обстрела пострадали 14 человек, двое из них - дети. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасти удалось пять человек.

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