По словам министра, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях украинско-словацких правительственных консультаций в Михайловцах заявил, что Украина подчеркивает своим партнерам критическую важность поставок современных систем ПВО Patriot. В частности, именно нехватка средств защиты сделала возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Корреспондент Укринформа спросил его, поднимал ли министр тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС при обсуждении с европейскими коллегами.

"Поднимаем эту тему... Что здесь поднимать, тема одна - дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это", - ответил тот.

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По словам Кулебы, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами - "максимальное ускорение поставок ПВО".

Уничтожение Трипольской ТЭС

Как сообщал УНИАН, утром 11 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате этого была полностью уничтожена Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция Киевской области. На объекте произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Все сотрудники, которые были на смене, - живы.

В "Центрэнерго" сообщили, что разрушение Трипольской ТЭС привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что несмотря на постоянные атаки со стороны российских оккупантов, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом".

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