Все чаще подразделения применяют маркетинг для того, чтобы привлечь как можно более мотивированных бойцов.

Истощенные украинские бригады все чаще полагаются на маркетинг, чтобы привлечь новобранцев.

Как говорится в материале The New York Times, большинство подразделений считает, что официальная система призыва является нефункциональной. Бригады начали собственные кампании рекрутинга, чтобы пополнить истощенный личный состав.

За последние месяцы в Киеве, столице и других украинских городах значительно увеличилось количество билбордов, полных патриотических призывов. Но большинство кампаний инициируют не политическое и военное руководство страны. Это инициативы истощенных бригад, которые взяли дело в свои руки, избегая официальной системы мобилизации.

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"Эти кампании гораздо эффективнее, потому что мы получаем именно тех людей, которые нам нужны", - сказал Дмитрий Козятинский, боевой медик, рекрутер батальона "Волки Да Винчи".

Батальон сейчас ищет около 500 новобранцев на вакансии медиков, механиков и саперов и других. Рекрутеры проводят длительные собеседования, пытаясь найти должности, которые соответствуют навыкам кандидатов. Люди могут отказаться после нескольких дней обучения, если им это не нравится.

Издание отмечает, что рекрутинг - это большое изменение по сравнению с мобилизационным процессом в армии, который не позволяет людям выбирать свою позицию. Многие украинцы опасаются, что в случае призыва их отправят прямо в окопы без подготовки. Критики также говорят, что официальный призыв является слишком агрессивным и погряз в советской бюрократии и коррупции.

В минувшее воскресенье командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что критика официального процесса мобилизации не приносит пользы военным усилиям. "Мы меняемся, мы видим свои недостатки и ежедневно работаем над тем, чтобы становиться лучше", - сказал он.

Высокопоставленный украинский военный на условиях анонимности сказал, что бригады могут свободно проводить собственные кампании рекрутинга, но армия контролирует их деятельность.

В войне, где солдаты постоянно находятся под огнем беспилотников и снарядов, риски воевать в подразделениях на передовой, таких как "Волки Да Винчи", остаются очень высокими. Но подразделение пытается развеять страхи людей, призывая к патриотизму в рамках масштабной пиар-кампании.

"Это как рынок. Вы должны попытаться найти людей, используя маркетинговые методы", - говорит Мирослав Гай, офицер по гражданско-военным отношениям бригады спецназа имени Ивана Богуна.

Подразделение "Волки Да Винчи" заявило, что полагалось на сеть сторонников для разработки и производства своей рекламы, а офис предоставил бесплатно Киевский городской совет.

Необходимость пополнения украинских вооруженных сил была очевидна уже несколько месяцев. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в войне погибла 31 тысяча военных, что, скорее всего, занижает реальное количество жертв. Военачальники призвали его увеличить количество призывников, чтобы компенсировать потери и выдержать еще один год ожесточенных боев.

Но законопроект о мобилизации, который мог бы проложить путь к широкомасштабному призыву, задерживается в парламенте месяцами.

В то же время офицеры жалуются, что призывники, которых набирает официальная система, часто слишком старые, со слабым здоровьем и немотивированные. Офицер батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, что из 200 призывников, которые приняла бригада, только 25 изъявили желание воевать.

"Наша задача - быстрее набрать добровольцев, чтобы у нас было меньше тех абсолютно немотивированных людей", - сказала Михайлова.

Страница подразделения в Instagram, за которой следят почти 50 000 человек, стала ключевым двигателем этих усилий. В последние недели "Волки Да Винчи" опубликовали несколько видео о работе саперов и операторов беспилотных летательных аппаратов или подготовке солдат-штурмовиков.

Кем ты хочешь стать?

Большой плакат с изображением погибшего командира Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" висит в офисе рядом с фотографиями батальона в гражданской и военной одежде, намекая, что каждый может стать солдатом.

Журналисты присутствовали на некоторых собеседованиях. В частности, рекрутер Евгений Григорьев спросил Олега Грешко, худощавого 20-летнего парня с маленькой бородкой, который зашел в офис батальона, кем он хочет стать.

"Пехота", - быстро ответил Грешко.

Другая новобранка Марина Коваленко, которая проходила обучение в батальоне и планирует работать деловодом, рассказала, что ее привлек индивидуальный подход в части. "Здесь у вас есть возможность выбрать то, что вам больше подходит, и поговорить об этом", - сказала она.

"Многие бригады приняли такой подход, помня о том, что война затягивается, люди хотят выбирать и контролировать свое будущее в армии", - сказал Владислав Грезев, руководитель Lobby X, одной из крупнейших в Украине онлайн-платформ для найма, которая создала спецраздел для военных вакансий.

Он также сказал, что около 500 воинских частей опубликовали вакансии на платформе, около 3200 открытых вакансий и почти 80 000 заявок. Кандидатам предлагается найти должность, которая им подходит.

Бригады рекламируют много небоевых должностей, например, повара военной разведки и цифрового дизайнера в десантно-штурмовой бригаде, а также обещают хорошее снаряжение и лучшую подготовку, чем призывникам.

Козятинский из "Волков Да Винчи" сказал, что "существует определенная конкуренция" между подразделениями, чтобы привлечь лучших новобранцев. По его словам, Третья десантно-штурмовая бригада, подразделение украинских сил специального назначения, "пока побеждает", частично благодаря своему сильному присутствию в социальных сетях.

На улицах Киева трудно не заметить плакаты призыва бригады. На них украинские десантники противостоят солдатам-зомби на фоне заката.

"Борьба", - написано на плакатах большими оранжевыми буквами.

Подразделение также пыталось преодолеть пропасть между гражданским населением и военным, проводя каждые несколько месяцев военные учения со стреляющим пластиковыми снарядами оружием под Киевом, где публика могла общаться с резервистами бригады и инструкторами.

Семен Гагарин, 33-летний менеджер компании по производству меда, сказал, что не думает, что кампания изменит мнение тех, кто отказывается служить.

Но он признал, стоя у плаката с призывом в центре Киева, что "это больше давит на всех" и может убедить людей, которые колебались насчет вступления. По его словам, несколько друзей в его спортзале решили присоединиться к Третьей десантно-штурмовой бригаде.

"Это наш шанс получить мотивированных людей. Все хотят их", - сказал Козятинский.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине уже несколько месяцев ведется работа над новым законопроектом о мобилизации. Его цель, в частности, заключается в усовершенствовании процесса воинского учета, на котором должны находиться все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что все будут находиться на воинском учете и будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование.

Стоит отметить, что комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение 4269 поправок народных депутатов о мобилизации, но решение еще не принято. Об этом сообщила член этого комитета Ирина Фриз. В то же время народный депутат Роман Костенко не исключает, что парламент может начать рассматривать законопроект в сессионном зале во втором чтении в середине апреля.

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