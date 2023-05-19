Юрий Юхимюк погиб 17 мая в Донецкой области.

На фронте в борьбе с российскими оккупантами погиб украинский воин из батальона "Волки да Винчи" Юрий Юхимюк. Он вернулся в Украину из Германии в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, чтобы защищать нашу страну.

Боец погиб 17 мая при выполнении боевого задания в Часовом Яру Донецкой области.

"С грустью сообщаем, что Боратинская община вновь понесла болезненную утрату. 17 мая 2023 года при выполнении боевого задания в г. Часов Яр Донецкой области погиб житель села Горка Полонка Юхимюк Юрий Сергеевич. Павшему Герою было 25 лет. В начале полномасштабного военного вторжения Юрий вернулся в Украину из Германии, где жил и работал", - говорится в сообщении Боратинской громады.

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Сам защитник рассказывал, что вернулся из Германии, потому что не простил бы себе, что не воевал за Украину. До начала широкомасштабной войны Юхимюк не имел армейского опыта, кроме военных школ, проводившихся для молодежи в Добровольческом украинском корпусе.

"24 февраля я позвонил своим друзьям, с кем когда-то проходил обучение в ДУК для юношей, и узнал, что они собирают вещи и уходят в военкомат. Я сел в свой автомобиль и поехал домой - в Украину. Несколько суток я пытался попасть в местную терроборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг поселка, отказался от этой идеи", - рассказывал патриот.

Он попал в батальон "Волки Да Винчи", где стал наводчиком пушки.

Батальон "Волки да Винчи" - что известно

7 марта 2023 года стало известно о смерти Героя Украины, командира подразделения "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи. Смерть настигла его в боях с российскими оккупантыми под Бахмутом в Донецкой области. Он получил тяжелое ранение в шею.

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