Ада Роговцева зарегистрировала петицию, в которой предлагает переименовать улицу Неманскую в Печерском районе в честь Дмитрия Коцюбайла.

В честь украинского защитника Дмитрия Коцюбайла (позывной "Да Винчи"), который 7 марта погиб в битве за Бахмут, могут назвать одну из улиц в центре Киева. Соответствующую петицию в Киевский городской совет направила известная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

За несколько часов инициатива собрала более 3,1 тыс подписей из 6 тыс необходимых для того, чтобы ее обязательно рассмотрели городские власти.

"Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей по Калининградской области России. Российские топонимы не должны быть почтены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен чтить героев, отдавших жизнь за независимость Украины. Я предлагаю переименовать улицу Неманскую в честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", - отметила Роговцева.

Видео дня

Она замечает, Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло - Герой Украины, первый доброволец, получивший это звание прижизненно. 18-летним парнем пошел на фронт защищать Украину, прошел самые горячие точки войны против России в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С 2014-го года командовал взводом добровольцев, с 2015-го - ротой. Получил ранение в Песках, но через 3 месяца вернулся на фронт. С марта 2016-го, в возрасте 20 лет, стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС.

Полномасштабное вторжение россиян встретил на передовой. Командовал батальоном в большинстве горячих точек войны: Пологи, Новый Быков, Северодонецк, Лисичанск, Серебрянка, Бахмут, Балаклея, Купянск и многие другие.

Дмитрий погиб в бою 7 марта 2023-го года, защищая Бахмут от российских оккупантов. Его тело покоится на Аскольдовой могиле – извечном месте воинской славы.

"Да Винчи" стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем", - подчеркнула автор петиции.

Гибель Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла

Дмитрий погиб 7 марта в бою за Бахмут, получив тяжелое ранение в шею. Хотя герой был родом из Прикарпатья, его похоронили в Киеве. Попрощаться с воином пришел, в частности, президент Зеленский. Показательно, что отдать дань уважения укринскому герою тогда пришла даже премьер Финляндии Санна Марин.

Ранее на сайте Киевсовета была зарегистрирована другая петиция №11833 , в которой предлагается переименовать в честь Да Винчи одну из улиц столицы. Эта петиция на данный момент также набрала более 5,2 тыс подписей поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: