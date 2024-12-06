Украинцы стали тратить больше на импортные препараты, но покупали их в меньших количествах.

Из-за войны, стресса и сезонных заболеваний в Украине вырос спрос на средства для психического здоровья и его профилактики. Как сообщили аналитики сервиса Liki24, в этом году спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины - на 45,5% по сравнению с 2023 годом.

Отмечается, что эти категории стали лидерами роста, традиционно уступив лишь сезонным препаратам от гриппа (50%), боли в горле (48%) и насморка (46%).

"Антидепрессанты в целом входят в топ-10 самых популярных групп лекарств по объему заказов с 24 февраля 2022 года, вместе с обезболивающими, лекарствами от повышенного давления, от боли в суставах и мышцах, а также седативными препаратами", - говорится в исследовании.

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По данным Liki24, в 2024 году украинцы увеличили покупку таких лекарственных средств:

Сезонные лекарства

Лекарства против насморка: в 2024 году их купили на 46% больше, чем в 2023.

Лекарства против боли в горле (+48%).

Лекарства против гриппа (+50%).

Средства для психического здоровья

Антидепрессанты (+46%).

Витамины и минеральные комплексы (+46%).

Лекарства от хронических заболеваний

Анальгетики или обезболивающие (+40%).

Препараты от повышенного давления (+11%).

Отмечается, что украинцы стали тратить больше на импортные препараты, но покупать их в меньших количествах. Так, в этом году расходы украинцев на иностранные лекарства составили 22% от всех расходов пользователей на заказ лекарств. С 2023 года эта доля выросла на 1%, в то время, как количество купленных импортных препаратов уменьшилось с 38% до 36%.

"Это может свидетельствовать о том, что украинцы стали немного больше доверять доступным лекарствам украинского производства для ежедневных нужд, а иностранные покупают под узкие запросы", - считают аналитики.

Что покупали больше всего с начала войны

Аналитики также проанализировали, какие группы лекарств больше всего покупали украинцы с начала полномасштабного вторжения. В топ-10 групп лекарств по объему заказов с февраля 2022 по ноябрь 2024 года вошли:

Анальгетики (для быстрого снятия боли, незаменимы в аптечке).

Антигипертензивные (для контроля повышенного давления на фоне стресса).

Для суставов и мышц (облегчают боль и воспаление при нагрузках).

Лекарства против насморка.

Препараты для горла.

Антисептики (для дезинфекции и профилактики инфекций).

Успокоительные (помогают уменьшить стресс и тревожность).

Антикоагулянты (предотвращают тромбы и снижают риск инсульта).

Витамин D.

Антиангинальные (предотвращают инфаркт).

Также в Liki24 привели интересный факт относительно спроса на калий йодид, который значительно вырос после ядерных угроз со стороны РФ.

"Спрос на Калий Йодид по количеству заказов в 2022 году вырос почти на 5000% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году пик спроса на Калий Йодид был в августе (41,2%), он превышал средний месячный спрос в 250 раз и постепенно спадал до октября (21,2%)", - сказано в исследовании.

Далее, в 2023 году, произошел резкий всплеск, в частности, спрос в июне составил 82,8%, затем так же стремительно снизился. В этом году спрос на это средство снизился почти на 98% по сравнению с 2022 годом.

Рост цен на лекарства

Инфляция, подорожание сырья и топлива год за годом влияют на то, что цены, в том числе на лекарства, растут.

По данным аналитиков, за последние три года стоимость лекарств увеличивалась неравномерно:

2021 год - умеренный рост на 9,31%. До полномасштабного вторжения были стабильные рыночные условия.

2022 - резкий скачок до 19,7%. Начало большой войны, перебои в снабжении, инфляция.

2023 год - рост на 18,99%.

2024 - темпы роста замедлились до 10,81%. Цены на рынке стабилизируются.

"Цены на лекарства в 2024 году росли медленнее. Это хорошая тенденция, но двузначные проценты роста - все еще тревожный сигнал. Лекарства должны быть доступными для всех", - отметили специалисты.

Отмечается, что с 2021 по 2024 год состав аптечной корзины изменился, хотя количество препаратов в одном заказе осталось стабильным - 3-5 единиц.

По данным сервиса, в 2021 году заказ состояли преимущественно из базовых лекарств: обезболивающих, средств от простуды, лекарств против хронических заболеваний. В 2024 году к этим категориям добавились витамины, успокоительные и антидепрессанты. А средняя стоимость заказа выросла с 700-900 грн в 2021 году до 1200-1400 грн в 2024-м.

Лекарства в Украине - последние новости

В декабре украинцы смогут подать заявку на получение 1000 гривен от государства.

В частности, граждане смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "еПоддержки", на приобретение лекарств и медицинских изделий. Впрочем, это должны быть товары исключительно украинского производства.

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