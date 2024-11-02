Украинцы уже получили первые выплаты "Национального кэшбэка" и даже начали его тратить.

Граждане Украины смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "еПоддержки", на приобретение лекарств и медицинских изделий. Впрочем, это должны быть товары исключительно украинского производства. Об этом во время встречи с представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Урядовий портал.

Она уточнила, что 1000 грн еПоддержки поступит украинцам на карточку "Национального кэшбека", что сэкономит время и ресурс, ведь система "уже построена и прошла все испытания". По словам Свириденко, люди уже получили первые выплаты кэшбека и даже начали его тратить:

"Сейчас средства по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн еПоддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства".

По словам Свириденко, к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. При этом расширение расходов программы на лекарства и медицинские изделия позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

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Она также напомнила, что во время действия предыдущей программы "еПоддержка" и программы помощи в размере 6500 грн в 2021-2022 годах украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты.

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Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев рассказал, куда поступит 1000 гривен помощи украинцам и как их можно будет потратить. По его словам, средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", открыть которую можно через "Дію".

Он также рассказал, откуда появились деньги на тысячу для украинцев. Как сказал Соболев, это средства из тех программ Минэкономики и других министерств, из которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

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