Ирина Нестерова

Комбат "Ахиллес" рассказал, что делать, чтобы снова не воевать в будущем.

Чтобы военный имел высокие возможности сохранить жизнь и выполнить боевые задачи, он должен учиться 5-6 лет - начиная с 18-летнего возраста, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, чтобы война не повторилась в будущем, все украинцы должны быть военнообязанными - как мужчины, так и женщины. А с 18 до 23 лет все должны проходить общевойсковую подготовку.

"Тогда мы будем иметь подготовку не 2 месяца от гражданского до военного, а 5-6 лет. А 5-6 лет - это высокий уровень и высокие возможности сохранить жизнь и выполнить боевые задачи. Поэтому сейчас делаем все, что можем, а на будущее это нужно учесть. Не хотим в будущем воевать - должны быть готовыми к войне", - подчеркнул военный.

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По его мнению, решение увеличить в Украине срок подготовки мобилизованных до двух месяцев "абсолютно правильное и взвешенное", ведь оно "позволит нарастить способности с точки зрения подготовки личного состава".

"Живучесть на поле боя, выполнение боевых задач и возможность удерживать наши боевые рубежи напрямую связаны с подготовкой. После подготовки, которая увеличится до двух месяцев, есть еще период адаптации на базе боевых бригад, - до 20 суток", - рассказал Федоренко.

После попадания в бригаду, отметил комбат, еще есть ознакомление с боевыми бригадирами, с коллективом и со спецификой самих боевых задач. Он заверил, что "в текущих реалиях это все, что можно дать".

Мобилизация в Украине: последние заявления

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что подготовка украинских военнослужащих продлится 2 месяца. "Ведь качественная подготовка - это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", - сказал он.

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Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сделал резкое заявление, что проблему с нехваткой людей на фронте должны решить украинский народ и украинская власть. По его словам, власти Украины должны направить свою работу на людей призывного возраста, которые "решили не вступать в армию".

Военная из "Азова" эмоционально обратилась к гражданам Украины, которые уклоняются от мобилизации, подчеркнув, что украинские защитники - не бессмертны. "Я за себя боюсь так же, я боюсь за своего мужа, за своих друзей, с которыми сейчас познакомилась. А мы можем умереть, мы умираем", - сказала она.

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