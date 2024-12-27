Отставной офицер армии США указал, на каких людей должна направить свою работу власть Украины.

Проблему с нехваткой людей на фронте должны решить украинский народ и украинская власть. Так прокомментировал проблему с демобилизацией и ротацией военных в Украине бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью телеканалу Киев24.

"Есть сотни тысяч украинских женщин и мужчин призывного возраста, которые не в армии. Многие из них в Германии, в Польше, в Румынии, других европейских странах. Правительство должно сделать необходимые изменения. Я не говорю об изменениях призывного возраста, это другой вопрос и это вопрос сугубо к Украине. Но почему-то так много людей призывного возраста решили не вступать в армию", - отметил военный.

По его словам, власть Украины должна направить свою работу именно на этих людей.

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"Надо обеспечить уверенность семей в том, что их сына, дочь, мужа или сестру, любого, кто вступил в армию, не отправят на поле боя без надлежащей подготовки, без надлежащего оборудования. Что их отправят в подразделение, которое готово вести войну. И это даст семьям уверенность. Пока мы этого не видим, пока не достигли", - говорит Ходжес.

Демобилизация в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, украинские военные нуждаются в отдыхе, поскольку многие из них воюют на фронте почти непрерывно еще с начала широкомасштабного вторжения РФ.

20 декабря первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что проект закона о демобилизации в Украине разработан, но провести ее на сегодня невозможно.

Он пояснил, что пока не подготовлены резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, "потому что это приведет к потере государства".

В декабре издание "BBC Украина" со ссылкой на собственные источники в Генштабе написало, что нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери, не говоря об увеличении численности вооруженных сил.

США призывают Украину снизить мобилизационный возраст и привлечь в армию молодежь. На это президент Владимир Зеленский заявил, что украинской армии не хватает оружия, которое задерживают партнеры, и что нельзя компенсировать нехватку оружия молодостью солдат.

"Если нет оружия, какая разница, 20 солдату, или 30", подчеркнул он.

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