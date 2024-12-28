Военная добавила, что буквально вчера в ее батальоне были потери.

Военная из "Азова" (имя защитницы названо не было, – ред.) эмоционально обратилась к гражданам Украины, которые уклоняются от мобилизации. Она подчеркнула, что украинские защитники – не бессмертные.

"Не прячьтесь за нашими спинами. Мы не сможем вас защитить, мы не бессмертные. Мы умираем. Мы реально умираем. Я за себя боюсь так же, я боюсь за своего мужа, за своих друзей, с которыми сейчас познакомилась. А мы можем умереть, мы умираем. Мы не бессмертные, мы не железные, не титановые. Мы просто из плоти и крови. И пока вы будете прятаться за вами, нас будет меньше и меньше. В итоге мы просто закончимся и все. К сожалению", – заявила она в комментарии "Новини.Live".

Военная добавила, что вчера в ее батальоне были потери – раненые, "но это все равно потери".

"Парень просто отказывается со всеми общаться, потому что он потерял обе ноги выше колена. Он не хочет жить больше, а взрослые дяди за нами прячутся. У меня мальчик сидит сейчас – 2006 год. 12 марта 2006 года – такой ребенок. И я, 94-го", – добавила защитница.

Мобилизация в Украине: что говорят военные

Командир 2 самоходного артиллерийского взвода 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона, лейтенант Виталий Волянский призвал полностью отказаться от практики "бусификации" мужчин. Он предлагает уделять внимание рекрутингу новобранцев. Свою позицию военный аргументировал тем, что разница между добровольцами и теми, кого мобилизовали принудительно, очень ощутима.

В то же время командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко говорит, что для более эффективной мобилизации нужно ввести общую военную подготовку для всех граждан, а государство должно создать программу общевойсковой подготовки. Он считает, что военнообязанными должны быть все граждане, а подготовка должна начинаться еще в школе и продолжаться до 23 лет.

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