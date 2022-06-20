Выезды в сторону Николаевской и Днепропетровской областей полностью заблокированы.

Выезд с Херсонской области возможен в оккупированный Крым и через захваченные территории в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"Такая возможность сейчас есть только в двух направлениях: в сторону временно оккупированного Крыма... и через оккупированные Мелитополь и Васильевку на город Запорожье", - рассказал он.

По словам Геннадия Лагуты, сейчас выезды в сторону Николаевской и Днепропетровской областей полностью заблокированы российскими оккупантами.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на сегодня есть возможность выехать из временно оккупированного Мелитополя. При этом Федоров отметил, что оккупанты на блокпостах требуют от 300 до 3 тысяч гривень за проезд гражданского автомобиля.

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