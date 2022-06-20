По словам Ивана Федорова, оккупанты на блокпостах требуют от 300 до 3 тыс. грн за проезд гражданской машины.

На сегодня есть возможность выехать из временно оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Только что у меня было общение с человеком, который сегодня ночью доехал до Запорожья из Мелитополя. Доставался он чуть больше, чем сутки. И сегодня есть такая возможность. Но когда идут дожди, то объезд разрушенного моста по грунтовой дороге будет заблокирован. Однако в целом доехать можно", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что оккупанты на блокпостах требуют от 300 до 3 тысяч гривен за проезд гражданского автомобиля.

Как сообщал УНИАН, оккупанты массово вывозят из Мелитополя урожай черешни и семян подсолнечника. Они поставили свое "руководство" на два основных предприятия - "Мелитопольская черешня" и государственное опытное предприятие, которые выращивают черешню. Забирают 100% урожая. Также отбирают черешню по 10 грн/кг у небольших фермеров.

Агропродукцию из Мелитополя оккупанты вывозят в Крым не только автомобилями, но и вагонами.

Ранее Федоров рассказал, что РФ хочет прислать в Запорожскую область учителей из Новосибирска.

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