Дети в оккупации собирают тайные книжные клубы, рискуя собственной безопасностью.

В Украине сейчас существует, пожалуй, один из самых опасных книжных клубов в мире – организовывают его украинские дети, которые находятся на оккупированных россиянами территориях. Об истории сопротивления российской пропаганде рассказывает The Guardian.

Перед тем, как приступить к обсуждению 17-летняя Марийка (имя девушки изменено из соображений безопасности) и ее друзья вынуждены убедиться, что все двери и окна закрыты. Из-за риска быть разоблаченными в книжном клубе никогда не собирается больше трех человек. Там они читают и обсуждают украинскую литературу, которую оккупанты запретили.

Отмечается, что информаторы часто сдают россиянам всех, кто продолжает учить украинский язык.

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"Украинские учебники признаны "экстремистскими" – за их хранение можно получить пять лет заключения. Родители, которые позволяют своим детям учиться по украинской программе онлайн, могут быть лишены родительских прав. Известны случаи, когда подростков, которые разговаривают в школе на украинском языке, бандиты вывозили в лес на "допрос", – акцентируют журналисты.

Кроме опасности, существует еще один вызов – поиск самих книг для обсуждения. Марийка рассказала, что в ее городе из нескольких библиотек захватчики вывезли украинские книги и уничтожили их. Только в одном городе потеряно почти 200 000 произведений по политике, истории и литературе.

В школах же украинских детей учат ненависти, говорит Марийка:

"В школе нас учат не знаниям, а ненависти к другим украинцам. Они сняли все украинские символы и развесили повсюду портреты Путина. История – это все о "великой России" и о том, что на нее всегда нападали другие".

Издание пишет, что на оккупированных территориях учебная программа "определяет Украину как второстепенный "братский народ" в большой общероссийской идентичности, объединенный величием русского языка, научных и культурных достижений, а также "святым долгом" России защищать себя от врагов".

В учебниках по истории все достижения Украины упоминаются исключительно в контексте больших российских или советских успехов – таких как участие во Второй мировой войне или научные инновации времен холодной войны. Сталинские репрессии, во время которых было убито около 20 миллионов граждан СССР, в учебнике описаны как "суровые меры", подробности которых почти не упоминаются.

В то же время массовый голод в 1930-х годах замалчивается. Согласно российским учебникам, отдельной антиукраинской кампании никогда не было, а распад СССР – это "трагедия, которая расколола прекрасное целое, которое нуждается в восстановлении".

Украинские дети на оккупированных территориях

В Мелитополе Запорожской области российские захватчики готовят украинских детей к службе – там устроили спектакль по награждению подростков в военной форме в одной из школ.

Тем временем в Мариуполе оккупанты согнали местных школьников по случаю годовщины теракта в московском концертном зале "Крокус-Сити Холл". При этом массовое убийство украинцев в мариупольском Драмтеатре, на который россияне сбросили бомбу в марте 2022 года, оккупанты упорно игнорируют.

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