В Госдепе заверили, что данные не были удалены и не исчезли.

Администрация Дональда Трампа закрыла программу по отслеживанию похищенных Россией украинских детей. В то же время Госдепартамент США отрицает, что после закрытия программы данные о депортированных детях были уничтожены, как писали ранее некоторые СМИ.

"Я могу сказать, что теория заговора, или страх, или что бы там ни было по удалению данных, не соответствует действительности. Данные существуют", - сказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, комментируя публикации.

Она отметила, что эти данные не были под контролем Госдепартамента - ими руководили непосредственно люди, которые руководили этой структурой.

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"Мы знаем, кто управляет этими данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные существуют, они не были удалены и не исчезли. Это хорошая новость", - сообщила пресс-секретарь Госдепа.

Депортация украинских детей - новости

Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа остановила программу, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

Отмечалось, что из-за этого расследователи потеряли доступ к массивам данных, включая спутниковые снимки и другую информацию, о примерно 30 тыс. детей, похищенных из Украины.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и Путина в связи с похищением украинских детей.

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