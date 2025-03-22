А в Мариуполе школьников согнали почтить память жертв теракта в подмосковном концертном зале.

Во временно оккупированном Мелитополе в школе №15 прошла церемония награждения подростков, которых вырядили в военную форму РФ. Цирк устроили представители Росгвардии.

Как пишет Bild, видео распространили сами оккупационные власти, а один из местных пропагандистских телеканалов даже назвал цель церемонии - подготовка "будущих защитников отечества". То есть, речь идет о том, чтобы заставить украинских детей на оккупированных территориях служить в армии РФ .

Цирк в школе №15 провел офицер спецподразделения Росгвардии с позывным "Сармат". По данным местных пропагандистов, школьников наградили за "примерную учебу и активное участие в общественной жизни".

Видео дня

Кроме того, Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты согнали местных школьников по случаю годовщины теракта в московском конценртном зале.

"На площади Свободы оккупанты почтили память людей, погибших в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус-Сити Холл". Возложить цветы согнали школьников, участников "юнармии" и "молодая гвардия"", - говорится в сообщении.

При этом, оккупанты полностью проигнорировали трагедию Мариупольского Драмтеатра, когда 16 марта 2022 года российские военные сбросили авиабомбы на театр, где прятались мирные жители с детьми. "Сотни людей погибли, но теперь захватчики умалчивают о этой дате, как и все события блокады города", - констатировали в горсовете.

Оккупация украинских городов

Мелитополь был захвачен оккупантами в конце февраля 2022 года. Этот город имеет стратегическое значение, так как находится на пересечении нескольких важных транспортных магистралей, соединяющих Крым и другие территории, оккупированные Россией.

Во время оккупации местное население сталкивается с ограничением свободы передвижения, нарушением прав человека, а также насильственным введением российской власти. В городе были предприняты попытки интегрировать его в российскую систему, в том числе через изменения в образовании и экономике.

Оккупация Мариуполя, стратегически важного города на побережье Азовского моря, произошла в результате ожесточенных боев в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Захват этого города был ключевым для российских оккупантов по нескольким причинам: город находился на важном торговом и стратегическом пути, а также имел в своем составе крупный металлургический завод, который был важен для российской экономики.

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