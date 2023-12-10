Среди спасенных два человека с ранениями, онкобольная, беременная.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об успешном завершении операции по спасению наших граждан из сектора Газа.

Отмечается, что осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.

"В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, два палестинца, девять граждан Молдовы. Среди спасенных из сектора Газа - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта", - информирует разведка в своем в Telegram-канале.

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7 ноября сообщалось о том, что первой группе из 101 украинца разрешили эвакуацию из сектора Газа. Также по просьбе Украины выпустили 51 гражданина Молдовы, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

24 ноября спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в целом в течение первого этапа эвакуации Украины удалось вывести из Газы 259 человек.

31 октября Николенко озвучил данные о погибших украинских гражданах в Израиле и Секторе Газа в результате боевых действий. Так, МИД Украины подтвердил гибель В Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести.

В Секторе Газа – четверо погибших, среди которых трое детей. Ранены шесть граждан Украины.

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