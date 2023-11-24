Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек.

В день перемирия между Израилем и террористической группировкой ХАМАС из Сектора Газа удалось эвакуировать 8 украинских граждан.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В течение этих суток из Газы в Египет выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову", - отметил спикер.

По его словам, украинские дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину.

"Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек", - добавил Николенко.

Спикер отметил, что в Украине благодарны Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку.

Как отметил Николенко, усилия МИД Украины по помощи гражданам в Секторе Газа находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Перемирие в Секторе Газа

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 ноября, началось перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС было согласовано при посредничестве Катара. В то же время еще за несколько часов до временного прекращения огня в израильских городах, прилегающих к Газе, было слышны звуки сирен. Кроме того, сообщалось об активном обстреле сектора Газа.

Тем временем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что неизвестные палестинские боевики в секторе Газа нарушили начатый режим прекращения огня уже через 15 минут. В частности, ЦАХАЛ перехватил ракету, выпущенную в сторону южного Израиля.

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