ООН не способна повлиять на ситуацию в Газе, где мирное население оказалось в ужасных условиях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и заявил, что организация "парализована".

Как пишет BBC, выступая на форуме в Катаре, Гутерреш признал, что авторитет и доверие к организации были серьезно подорваны. "Я могу пообещать, я не сдамся", - добавил он.

Между тем директор агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил о катастрофической ситуации в секторе Газа и обвинил мир в безразличии к страданиям палестинцев.

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"Согласно любому описанию, это определенно худшая ситуация, которую я когда-либо видел. Люди приходят в ООН в поисках защиты, но даже синий флаг больше не защищен. В любом случае ситуация приобрела катастрофический характер", — сказал Лаццарини и добавил, что это "ад на земле".

Провал резолюции ООН по ситуации в Газе

В пятницу США наложили вето на предложенную ОАЭ резолюцию Совета Безопасности ООН, призывавшую к немедленному прекращению огня в Газе. Вашингтон пояснил, что такой шаг был бы опасным и нереальным. Великобритания воздержалась во время голосования. Еще 13 стран СБ ООН проголосовали за резолюцию.

По мнению британского военного аналитика Шона Белла, из-за большого количества жертв среди гражданских в секторе Газа для США становится все сложнее стоять на стороне Израиля.

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