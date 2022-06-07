Также планируют изменить учебную программу по предмету "Защита Отечества", сосредоточив внимание школьников на практической стороне вопроса - отдельным блоком хотят добавить изучение минной безопасности.

Министерство образования и науки готовит изменения в школьные учебные программы по таким предметам, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, до середины июня группа специалистов должна подать Минобразования предложения по изменениям в программах этих предметов.

"Сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в Минобразования, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами", – пояснил Витренко.

По его словам, прежде всего, планируют изменить учебную программу по предмету "Защита Отечества", сосредоточив внимание школьников на практической стороне вопроса. В частности, отдельным блоком хотят добавить изучение минной безопасности.

"Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что представляет для них опасность", – пояснил замглавы Минобразования.

Кроме того, изменены будут учебные программы по зарубежной литературе, истории Украины и всемирной истории. В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман русского писателя Льва Толстого "Война и мир".

"Такого в Украине изучать не будут. Все, что воспевает орковские войска, исчезнет из программы зарубежной литературы", - подчеркнул Витренко.

Кроме того, замглавы Минобразования сообщил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, стоит ли оставлять в программе зарубежной литературы кого-то из российских писателей. При этом заявил, что программу по этому предмету обновят.

Что касается истории Украины и всемирной истории, то Минобразования планирует изменить требования методологии их преподавания.

"История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории Украины и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - рассказал Витренко.

По его словам, ведомство также прорабатывает вопрос издания новых учебников.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки решило пересмотреть школьную программу по зарубежной литературе и в ней русских писателей. По его словам, такое решение было принято, поскольку в настоящее время все, что касается российского вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев.

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