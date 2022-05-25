Сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них укрытия.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину с 1 сентября дети смогут пойти лишь в те учебные заведения, в зданиях которых оборудовано бомбоубежище.

Об этом в прямом эфире всеукраинского телемарафона заместитель министра образования Андрей Витренко.

"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - заявил он.

По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них укрытия для временного пребывания детей, педагогов и других сотрудников учебных заведений во время вражеских обстрелов.

"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине есть", - сказал Витренко.

"Однако давайте будем реалистами, все зависит от ситуации в стране. Благодаря ВСУ мы надеемся, что 1 сентября дети пойдут в школы", - отметил он.

По словам Витренко, на сегодня в Украине пострадало более полторы тысячи учебных заведений, более 100 из которых разрушены полностью. Он отметил, что во многих регионах Украины учебный процесс возобновлен с 14 марта 2022 года и происходит в дистанционном или смешанном формате. Так же во многих регионах уже работают и детсады.

"Безопасность в детских садах – больше вопрос местных властей и территориальных общин. До этого бомбоубежищ в садах не было. Мы и подумать не могли, что враг на нас так коварно нападет", - сказал Витренко.

Ранее УНИАН рассказал, когда закончится нынешний учебный год, и как выпускникам будут выставлять оценки в этом году.

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