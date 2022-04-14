Такое решение было принято, поскольку в настоящее время все, что касается российского вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев.

Министерство образования и науки решило пересмотреть школьную программу по зарубежной литературе и сократить в ней российских писателей.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

По его словам, такое решение было принято, поскольку в настоящее время все, что касается российского вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев.

"На прошлой неделе мы собрали рабочую группу в рамках дисциплины "Зарубежная литература", которая четко оценит необходимость присутствия российских авторов", – сказал он.

По словам Шкарлета, эксперты очень глубоко пересмотрят произведения, которые ранее были рекомендованы в рамках курса российской литературы, и очень критически отнесутся к содержанию курса.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Шкарлет сообщил, что внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступающих в 2022 году не будет. "Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения любых проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-то коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО", - пояснил тогда министр.

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