После войны Украина не обязательно будет восстанавливать разрушенную Каховскую ГЭС. Целесообразность этого будет зависеть от выполнения ряда условий, заявил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.
По его словам, значение Каховской ГЭС как производителя электроэнергии находится на пятом месте среди основных причин, почему ее нужно восстанавливать. Фактически важна не столько сама ГЭС, а Каховское водохранилище, которое было создано ее плотиной.
Поэтому в связи с разрушением Каховской ГЭС перед Украиной стоят следующие вопросы:
- Как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища на 94%, 70% и 64% соответственно?
- Как компенсировать потерю оросительной системы, питавшейся из Каховского водохранилища?
- Как обеспечить водой Запорожскую АЭС, полноценный запуск которой потребует большого количества воды?
- Как обеспечить речное судоходство по Днепру, где глубина на месте Каховского водохранилища сейчас упала с 16 до 2 метров?
"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – заявил глава "Укргидроэнерго".
Ситуация с Каховской ГЭС и водохранилищем – последние новости
Жители города Никополь, который еще два месяца назад стоял на самом берегу Каховского водохранилища, сейчас начали обустраивать себе огороды там, где раньше было дно водоема. В сети появились видео, показывающие, что огороды успешно взошли и, видимо, дадут первый урожай уже совсем скоро.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина таки попробует отстроить Каховскую ГЭС. По его словам, проект рассчитан на два года. На первом этапе будет составлен проект и проведена другая подготовительная работа. Второй этап, предусматривающий собственно строительство, начнется после освобождения Херсонской области.