Сама по себе Каховская ГЭС не так важна, как Каховское водохранилище, говорят эксперты.

После войны Украина не обязательно будет восстанавливать разрушенную Каховскую ГЭС. Целесообразность этого будет зависеть от выполнения ряда условий, заявил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.

По его словам, значение Каховской ГЭС как производителя электроэнергии находится на пятом месте среди основных причин, почему ее нужно восстанавливать. Фактически важна не столько сама ГЭС, а Каховское водохранилище, которое было создано ее плотиной.

Поэтому в связи с разрушением Каховской ГЭС перед Украиной стоят следующие вопросы:

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Как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища на 94%, 70% и 64% соответственно?

Как компенсировать потерю оросительной системы, питавшейся из Каховского водохранилища?

Как обеспечить водой Запорожскую АЭС, полноценный запуск которой потребует большого количества воды?

Как обеспечить речное судоходство по Днепру, где глубина на месте Каховского водохранилища сейчас упала с 16 до 2 метров?

"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – заявил глава "Укргидроэнерго".

Ситуация с Каховской ГЭС и водохранилищем – последние новости

Жители города Никополь, который еще два месяца назад стоял на самом берегу Каховского водохранилища, сейчас начали обустраивать себе огороды там, где раньше было дно водоема. В сети появились видео, показывающие, что огороды успешно взошли и, видимо, дадут первый урожай уже совсем скоро.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина таки попробует отстроить Каховскую ГЭС. По его словам, проект рассчитан на два года. На первом этапе будет составлен проект и проведена другая подготовительная работа. Второй этап, предусматривающий собственно строительство, начнется после освобождения Херсонской области.

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