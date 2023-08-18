После схода воды водохранилище перестало существовать.

Бывшее Каховское водохранилище после обмеления поросло травой и теперь напоминает поле.

Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, указав, что это экоцид. Он напомнил, что в украинской "Формуле мира" есть пункт "Экологическая безопасность", согласно которому необходимо немедленно защитить природу.

"Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" - это путь к ответственности за экоцид и невозможность повторения таких преступлений в мире в будущем", - добавил Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Напомним, в ночь на 6 июня российские захватчики взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, вызвав затопление домохозяйств и смерти, а также нанеся Украине убытков минимум на два млрд долларов.

Недавно в сети появилось видео, где жители Никополя обустраивают огороды на дне обмелевшего водохранилища.

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