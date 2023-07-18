Проект рассчитан на два года, будет координировать его министерство экономики, а заказчиком работ будет "Укргидроэнерго".

Кабинет министров Украины утвердил постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской гидроэлектростанции, взорванной российскими оккупантами.

Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что решение по подготовке к восстановлению было принято после консультаций с экспертами и специалистами, а само восстановление гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал как в аграрной, так и энергетической сфере.

"Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы", - сказал премьер.

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Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет предприятие "Укргидроэнерго".

Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, своим решением Кабмин утвердил порядок реализации проекта.

"Предусмотрено, что финансирование экспериментального проекта может осуществляться за счет средств частного акционерного общества "Укргидроэнерго", кредитных средств и других не запрещенных законодательством источников", - отметил он.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Тогда же появилась информация о том, что ГЭС будет невозможно восстановить.

В результате теракта были подтоплены около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, сообщалось о погибших. Водоканалы в Никополе и Марганце остановили свою работу.

В долгосрочной перспективе это может привести к экологической катастрофе на юге Украины и изменению климата в регионе из-за исчезновения водохранилища. Кроме того, уже в ближайшие месяцы нужно обеспечить альтернативный путь доставки воды из Днепра большому количеству населенных пунктов, в основном в Днепропетровской области. Для этого уже начато строительство нового магистрального водопровода протяженностью около 150 километров.

Прямые убытки оценили по меньшей мере в 2 млрд долларов. Примерная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд грн.

29 июня 2023 года были идентифицированы россияне, контролировавшие плотину.

17 июля 2023 года в "Укргидроэнерго" сообщили о том, что строительство новой ГЭС вместо Каховской займет 7 лет.

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