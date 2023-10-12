В то же время в парламенте отмечают, что обязательно отстроить города, которые вошли в историю борьбы за независимость.

Некоторые населенные пункты Украины, возможно, не буду восстанавливать после войны из-за большого масштаба разрушений.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии "Новости.Live". Больше всего полностью разрушенных населенных пунктов располагается на Донбассе.

"В Луганской области почти полностью разрушено Северодонецк, Попасную, Рубежное, Счастье, Кременную. На Донетчине практически одни руины остались от Волновахи, Угледара, Марьинки, Лимана. Фактически уничтожен Соледар. И, конечно, Бахмут. Как мы будем их восстанавливать и будем ли – вопрос болезненный", – отметила Шуляк.

Впрочем, "знаковые города" отстроить крайне важно. Среди таких Шуляк назвала Бахмут. По ее словам, обязательно отстроить города, которые вошли в историю борьбы за независимость.

По словам Шуляк, на Донбассе многие города и поселки были созданы вокруг предприятий или шахт. Сейчас эти предприятия разрушены или сильно повреждены. Восстановление населенных пунктов будет зависеть от перезапуска этих предприятий. Не исключено, что после деоккупации востока Украины структура этого региона значительно изменится, многие малые городки будут оставаться пустыми.

В то же время Шуляк отметила, что восстановление юга Украины будет происходить быстрее, потому что это преимущественно аграрный регион.

"Работа местных жителей прежде всего связана с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Соответственно восстановление многих населенных пунктов там более вероятно", - отмечает Шуляк.

На восстановление будет влиять также и время, которое населенные пункты будут находиться в зоне активных боевых действий или под оккупацией: чем больше времени пройдет, тем меньше жителей будут желать вернуться, потому что уже устроятся на новом месте.

Восстановление Украины

5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский основал проект UNITED24. эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Амбассадорами UNITED24 стали многие известные люди.

10 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

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