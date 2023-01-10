Кабмин определил четыре ключевых источника финансирования этого восстановления.

Кабинет министров в этом году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

"По состоянию на сейчас общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году рассчитываем получить 17 млрд долларов или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам премьера, Кабмин определил четыре ключевых источника финансирования этого восстановления. Во-первых, это конфискованные российские средства.

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"Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках", – сказал он.

Вторым источником финансирования будут непосредственно средства из государственного бюджета.

"В этом году 35,5 млрд грн так же пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли", – сказал он.

Третьим источником правительство определило средства международных партнеров.

"Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд долларов или свыше 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств", – сказал Шмыгаль.

Четвертый источник – это средства доноров со всего мира, которые собраны на платформе United24, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский. По словам главы правительства, уже есть отобранные первые проекты и есть соответствующие средства.

План восстановления Украины-что стоит знать

В июле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в швейцарском городе Лугано представил план восстановления Украины, который предусматривает три ключевых этапа.

Первый этап предполагает восстановление объектов, являющихся критическими для жизни людей. Второй этап – восстановление разрушенных объектов базовой инфраструктуры. Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и заканчивая зеленым переходом и новым военно-промышленным комплексом.

План восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы в России.

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