В расчетах принимали во внимание объемы разрушенных зданий и среднюю металлоемкость этих объектов.

Для восстановления жилья и социальной инфраструктуры в Украине, разрушенных в результате российского вторжения, нужно около 3,5 млн тонн стали. Именно столько надо, чтобы восстановить 65 тысяч зданий. Об этом шла речь на II архитектурно-строительном форуме "Восстановление Украины. Трансформация и модернизация", где компания Метинвест-СМЦ представила концепцию восстановления страны "Стальная мечта".

На форуме представители власти совместно со строителями, девелоперами, архитекторами и банками обсуждали, как можно быстрее восстановить Украину, и сколько времени на это понадобится.

"По нашим расчетам, на восстановление жилья и социальной инфраструктуры сейчас понадобится около 3,5 млн тонн стали. Мы принимали во внимание объемы разрушенных зданий - а таких сейчас более 65 тысяч - и среднюю металлоемкость этих объектов. Восстановление также потребует времени - это перспектива 5-10 лет, поэтому мы также учитывали средние годовые показатели потребления металла. Сталь на восстановление есть, и Метинвест готов обеспечить потребности страны в металле", - отметила после форума руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ Татьяна Скрипка.

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Во время презентации "Стальной мечты" участники форума смогли подробнее ознакомиться с prefab-технологиями, лежащими в основе проектов жилья и социальной инфраструктуры - строительством из предварительно изготовленных на заводах крупных элементов - стальных модулей, каркасов и платформ. Помимо технологий и планировочных решений, Метинвест-СМЦ представил готовый дизайн интерьера для каждого типа зданий.

Готовность восстанавливать разрушенные объекты по проектам "Стальной мечты", помимо Мариуполя, выразили власти еще двух украинских городов. А переговоры и работа по адаптации проектов зданий к местным условиям ведутся с целым рядом общин.

Большой интерес к концепции "Стальной мечты" выразили также иностранные партнеры, поэтому команда проекта проходит аккредитацию в некоторых международных фондах.

Напомним, в мае 2023 года Метинвест-СМЦ представил концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает более 200 готовых проектов зданий на основе трех предварительно изготовленных элементов из стали - каркаса, модуля и платформы. Это жилая застройка (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Проекты содержат полный пакет документов, в частности смету, графики строительства, планирование, технические решения.