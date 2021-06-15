Соседи пытались уговорить ее все убрать, но тщетно.

В Киверцах на Волыни жильцы пятиэтажного дома страдают от соседки, которая годами стягивает в квартиру разный хлам. А теперь она еще их и затопила.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы попасть внутрь починить трубу, людям пришлось организовать целую спецоперацию.

Владелица квартиры наотрез отказалась пускать хоть кого-то внутрь. После долгих уговоров местного шерифа женщина таки позволила зайти сантехнику. Правда, тот там долго не смог находиться – в квартире все завалено мусором и стоит ужасная вонь.

Читайте такжеВ Днепре коммунальщики вывезли 10 грузовиков мусора из квартиры (видео)Отмечается, что сносить всякий хлам женщина начала еще несколько лет назад. Соседи пытались уговорить ее все убрать, но пенсионерка против. Кроме мусора, в квартиру она носит и подкармливает еще и животных.

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Автор: Катерина Шварц