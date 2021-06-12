Сообщается, что дети почти не пострадали.

В Костроме соседи сняли с балкона детей, который оказались заперты в горящей квартире.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пожар начался, когда дети были дома одни. Соседи услышали их крики и прибежали на помощь. Из квартиры валил дым.

Дверь в квартиру выбить не получилось, а пожарные еще не приехали.

Читайте также8-летняя девочка из Канады подняла 80-килограммовую штангу (видео)Мужчины решили, что ждать нельзя, поэтому двое из них поднялись на третий этаж по водосточной трубе, а другой остался помогать внизу.

Один из соседей брал детей за руки и передавал остальным. Дети буквально висели на высоте третьего этажа.

Троих детей успешно спустили на землю. Отмечается, что они почти не пострадали.

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Автор: Людмила Жерновская