В Костроме соседи сняли с балкона детей, который оказались заперты в горящей квартире.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пожар начался, когда дети были дома одни. Соседи услышали их крики и прибежали на помощь. Из квартиры валил дым.
Дверь в квартиру выбить не получилось, а пожарные еще не приехали.
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Один из соседей брал детей за руки и передавал остальным. Дети буквально висели на высоте третьего этажа.
Троих детей успешно спустили на землю. Отмечается, что они почти не пострадали.
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