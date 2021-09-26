Ранее в Офисе омбудсмена сообщили, что военнослужащим задолжали около 1,5 миллиарда гривень.

В Министерстве финансов Украины пообещали, что в ближайшее время погасят все задолженности перед военными по одноразовым выплатам.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на прошлой неделе министр обороны проводил совещание по этому поводу: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено".

"По той информации, которая у меня есть, приостановлены выплаты были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет об одноразовых выплатах, которые действительно обязательны. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", – рассказал он.

Долги перед военными: что известно

Читайте такжеВыйти на пенсию и выжить: поможет ли украинцам долгожданная пенсионная реформаРанее сообщалось, что, по информации Офиса омбудсмена Украины, Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 миллиард 465 миллионов 800 тысяч гривень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал данную информацию ложной, хотя при этом он сам же и подтвердил, что "текущая задолженность" все же существует.

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Автор: Катерина Шварц