По словам премьера, не существует никакой задолженности по боевым выплатам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ложной информацию о том, что задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"В отношении фейка о задолженности перед военными, я хочу подчеркнуть, что существует текущая задолженность, не просроченная, а текущая - по выплатам на оздоровительные для военных. Не существует никакой задолженности по боевым (выплатам). Это также фейк", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что принятый вчера за основу в первом чтении законопроект об изменениях в бюджет решает все вопросы по текущим задолженностям на оздоровление.

Читайте такжеУкраинцам анонсировали пересмотр прожиточного минимумаКак сообщал УНИАН, 17 сентября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

По ее данным, в частности 1 млрд 271 млн грн из указанной суммы – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также, по словам Денисовой, прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Отмечалось, что в Офис уполномоченного поступают многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей о нарушении конституционных прав в связи с задолженностью выплат денежного довольствия и других видов денежной помощи.

Автор: Леся Лещенко