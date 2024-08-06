В Закарпатской области военнообязанный повторно уклонился от мобилизации после приговора суда.
Как сообщается в приговоре Иршавского райсуда, 6 июля 2023 года мужчина за уклонение от мобилизации получил 1 год испытательного срока. Он без уважительных причин не пришел в пункт сбора после получения "боевой повестки".
Однако впоследствии военнообязанный снова получил повестку для отправки на военную службу. На этот раз он также проигнорировал вызов.
Поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и выводов мужчина не сделал, совершив уголовное преступление во время испытательного срока, суд счел, что житель Закарпатья не может быть исправлен и перевоспитан без изоляции от общества.
В связи с этим его лишили свободы на срок 3 года и 2 месяца.
Уклонение от мобилизации - судебные дела
Как сообщал УНИАН, ранее Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2024 года. Одним из вопросов оказался отказ от мобилизации из-за религии.
Недавно в Чернигове за уклонение от призыва судили мужчину со сломанной ключицей.
На Николаевщине суд признал уклонистом отца ребенка с инвалидностью.