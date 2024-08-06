В суде заявили, что мужчина не может быть исправлен.

В Закарпатской области военнообязанный повторно уклонился от мобилизации после приговора суда.

Как сообщается в приговоре Иршавского райсуда, 6 июля 2023 года мужчина за уклонение от мобилизации получил 1 год испытательного срока. Он без уважительных причин не пришел в пункт сбора после получения "боевой повестки".

Однако впоследствии военнообязанный снова получил повестку для отправки на военную службу. На этот раз он также проигнорировал вызов.

Видео дня

Поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и выводов мужчина не сделал, совершив уголовное преступление во время испытательного срока, суд счел, что житель Закарпатья не может быть исправлен и перевоспитан без изоляции от общества.

В связи с этим его лишили свободы на срок 3 года и 2 месяца.

Уклонение от мобилизации - судебные дела

Как сообщал УНИАН, ранее Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2024 года. Одним из вопросов оказался отказ от мобилизации из-за религии.

Недавно в Чернигове за уклонение от призыва судили мужчину со сломанной ключицей.

На Николаевщине суд признал уклонистом отца ребенка с инвалидностью.

Вас также могут заинтересовать новости: