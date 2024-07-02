Суд считает виновность мужчины "доказанной вне разумного сомнения".

В Чернигове суд признал виновным местного жителя за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова в конце июня. Решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений. Согласно документу, обвиняемый свою вину признал. В суде он подтвердил, что 11 августа прошлого года пошел в Центр административных услуг, чтобы выписаться из квартиры. Оттуда его перенаправили в военкомат.

В военкомате у мужчины забрали военный билет и отправили на прохождение медицинского осмотра, где ему установили диагноз: консолидированный перелом правой ключицы. Однако врачи указали, что он пригоден к военной службе, поэтому ему выписали повестку на 16 августа.

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Мужчина говорит, что приносил медицинские документы о своем болезненном состоянии, но врачи их не смотрели. На указанную дату он не явился в военкомат. В то же время он объяснил, что не оспаривал заключение ВВК, потому что не знал законодательство. Также в суде черниговец сообщил, что ему сделали операции и сейчас он также нуждается в оперативном вмешательстве. Он добавил, что в содеянном искренне раскаивается и просит суд строго не наказывать его.

Суд признал мужчину виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 75 Уголовного кодекса Украины, суд решил освободить от отбывания, назначенного судом наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года.

"Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, проверив доводы стороны обвинения и стороны защиты, суд считает, что виновность обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 КК Украины является доказанной вне разумного сомнения", - отмечается в решении суда.

Мобилизация в Чернигове

В Чернигове это не первый случай, когда мужчину осуждают за уклонение от призыва из-за сломанной ключицы. В феврале суд осудил местного жителя, который отказался служить из-за сломанной ключицы.

Свидетели из медицинской комиссии объяснили, что наличие металлоспицы "не является значительным диагнозом для определения лица непригодным к военной службе".

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