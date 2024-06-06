Мужчина с детства входил в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", однако более двух лет назад его исключили.

Жителя города Рожище Волынской области за уклонение от призыва приговорили к полутора годам ограничения свободы. Соответствующее решение в начале июня принял Рожищенский районный суд.

Как говорится в приговоре, мужчина был признан годным к прохождению военной службы и получил в декабре 2023 года повестку. Прибыв в пункт сбора для отправки в воинскую часть, от прохождения службы в армии отказался по религиозным убеждениям.

Он подал письменное заявление о замене военной службы на альтернативную, однако доказательств, которые бы подтверждали его пребывание в религиозной организации, ТЦК не предоставил.

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Мужчина рассказал, что с детства входил в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", которая не допускает пользование оружием. Однако в марте 2022 года был исключен и с тех пор пытается вернуться: участвует в собраниях, соблюдает правила, которые исповедует эта организация.

На суде старейшина сбора "Свидетелей Иеговы" города Рожище подтвердил, что обвиняемый длительное время был ее членом, однако его исключили оттуда из-за нарушения норм Библии. Также он указал, что мужчина в течение последних шести месяцев часто посещает собрания и выражает желание вернуться.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. На это решение может быть подана апелляция.

Другие новости об уклонении от мобилизации

На Закарпатье к трем годам заключения приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

По словам военнообязанного, он находится в незарегистрированном браке и является отцом семерых детей, трое из которых - несовершеннолетние и пребывают на его иждивении. Однако в свидетельствах о рождении детей его отцовство не указано. Он утверждал, что такое количество детей дает ему право на отсрочку от военной службы.

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