Отмечается, что человек должен сам явиться в военкомат, а не силой.

Адвокат Андрей Новак пояснил, что "пакование" человека после вручения повестки даже в полицейское авто или автобус - незаконно.

"Никто не имеет права сопровождать гражданина в военкомат силой или любым другим способом. Человек должен сам туда прибыть", — подчеркнул он в эфире "Сніданку з 1+1".

Если же человека задерживают и везут в военкомат, нужно звонить в полицию и сообщать о таких действиях - что скрутили, связали и привезли в ТЦК. Речь идет о превышении служебных полномочий:

"Учитывая, что сотрудников полиции и центра комплектования нет таких полномочий, речь идет об уголовном нарушении, то есть превышении служебных полномочий".

Повестка для уточнения учетных данных

Повестка для прохождения медкомиссии

Повестка-призыв в ВСУ

Мобилизационное распоряжение

Повестки могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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