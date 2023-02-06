Адвокат Андрей Новак пояснил, что "пакование" человека после вручения повестки даже в полицейское авто или автобус - незаконно.
"Никто не имеет права сопровождать гражданина в военкомат силой или любым другим способом. Человек должен сам туда прибыть", — подчеркнул он в эфире "Сніданку з 1+1".
Если же человека задерживают и везут в военкомат, нужно звонить в полицию и сообщать о таких действиях - что скрутили, связали и привезли в ТЦК. Речь идет о превышении служебных полномочий:
"Учитывая, что сотрудников полиции и центра комплектования нет таких полномочий, речь идет об уголовном нарушении, то есть превышении служебных полномочий".
Какие бывают повестки в Украине
- Повестка для уточнения учетных данных
- Повестка для прохождения медкомиссии
- Повестка-призыв в ВСУ
- Мобилизационное распоряжение
Повестки могут вручать:
- работники органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- руководители ЖЭКа, ОСМД.