Педагоги, у которых нет прививок против COVID-19, не будут допускаться к работе.

Во Львовской области с 22 ноября ученики 5-11 классов и студенты возвращаются к очному обучению.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА. Отмечается, что 15 ноября областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о возобновлении с 22 ноября посещения учебных заведений учащимися 5-11 классов и высших учебных заведений при соблюдении определенных условий.

В частности, позволили возобновить обучение учебным заведениям, все сотрудники которых имеют: документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты); отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления человека от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения портала "Дия".

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В ОГА напомнили, что с 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, которым утвержден перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Под действие указанного приказа подпадают и педагоги.

"Таким образом, даже после возобновления очного обучения в учебных заведениях, работники у которых отсутствуют прививки против COVID-19, подлежат отстранению от работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории области продолжают действовать все остальные ограничения, установленные в соответствии с решением областной комиссии ТЭБ и ЧС от 27 октября.

Как сообщал УНИАН, с 30 октября во Львовской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности.

Во Львове с 15 ноября возобновили очное обучение для учеников младших классов.

Автор: Светлана Макринская