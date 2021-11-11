Не всех детей будут принимать в сокольнянский детсад, решила местная власть.

В новый детсад села Сокольники возле Львова не будут принимать детей тех родителей, которые на протяжении последних 15 лет не проживали на территории этого населенного пункта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение 9 ноября принял сельский совет Сокольников.

Детсад в Сокольниках строят уже несколько лет и обещают ввести в эксплуатацию до Нового года. Поскольку заведение будет небольшим – на 75 детей, принимать сюда будут не всех.

Отмечается, что депутаты сельского совета поддержали приоритетность зачисления детей в дошкольное учебное заведение. Преимущество получат малыши, которые родились, проживают и зарегистрированы в Сокольницкой ОТГ, и хотя бы один из родителей которых постоянно проживает на территории села на протяжении последних 15 лет.

Жители Сокольников считают, что решение депутатов нарушает права громады. Однако сельский голова говорит, что никаких нарушений нет, более того – сделали они это по просьбе самой громады, ведь детсад построен за их деньги.

Читайте такжеПускают без COVID-сертификатов: львовское кафе злостно игнорирует карантин (видео)"Мы провели опрос среди жителей – в Facebook, на округах депутаты беседовали с людьми – все это поддержали, – рассказывает корреспонденту УНИАН председатель Сокольницкой ОТГ Тарас Сулимко. – А те, кто возмущается, поверьте, что 99,9% из них не имеют никакого отношения к Сокольникам и прописки здешней не имеют. Садик – коммунальный, построенный за деньги общины. Так, кто прежде всего имеет право его посещать? Есть постановление Кабмина еще с 1993 года (потом его обновляли не раз), что приоритетность в посещении детсадов имеют дети из малообеспеченных семей, из неполных семей, дети прокуроров и силовиков и т.д. Это не дискриминация? Я считаю, что мы сделали все правильно".

По словам Сулимко, сейчас в Сокольниках мест в детском саду в четыре раза меньше, чем детей, ведь здесь есть ориентировочно 300 малышей в возрасте от 3-х до 6 лет, а мест в новом саду только 75. Поэтому приходится прибегать к таким крайним мерам.

Как известно, в Сокольниках массово возводят коттеджи и многоэтажные дома частные застройщики. Однако ни одного детсада или школы не построили.

Напомним, с 30 октября во Львовской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности. С 1 ноября во Львове все школьники перешли на дистанционное обучение. Позже стало известно, что с 15 числа очное обучение возобновится для учащихся младших классов.

Автор: Мирослава Бзикадзе