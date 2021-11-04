Работать разрешили музеям и галереям. Их можно посещать индивидуально и при наличии определенных документов.

Во Львове, несмотря на стремительный рост уровня заболеваемости коронавирусом, немного ослабили карантин – с сегодняшнего дня при определенных условиях можно посетить музеи и галереи.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, накануне состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Среди принятых решений, в частности, есть разрешение на посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями.

"Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями, но без проведения экскурсий", - пояснили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что все работники и посетители должны иметь один из документов: сертификат о полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до посещения заведения, документ от врача о наличии противопоказаний к вакцинации, справку о перенесенной болезни, действительную 180 дней со дня выявления заболевания.

Читайте такжеПриехала хоронить маму, а ковид забрал и отца: в Черновцах от коронавируса умерла врачКроме того, принимать посетителей можно в расчете один человек на 10 квадратнных метров или не более 50% заполненности площади помещения.

Карантин во Львове: что известно

30 октября во Львовской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности.

В соответствии с решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, во Львове запрещена работа учреждений культуры, проведение культурных массовых мероприятий (кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников).

Автор: Мирослава Бзикадзе