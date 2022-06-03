В то же время пить на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений запрещено.

С сегодняшнего дня, 3 июня, во Львове частично ослабили ограничения для заведений общественного питания и торговых сетей на продажу алкоголя.

Об этом говорится в распоряжении "О внесении изменений в распоряжение Львовского городского головы от 19.03.2022 №93", сообщает Львовский городской совет.

В частности, сняты ограничения на продажу всех видов алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах. Купить алкоголь можно будет с 12:00 до 21:00.

В то же время в мэрии отмечают, что употребление алкоголя на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений запрещено.

Продажа алкоголя в Украине: изменение правил

Как сообщал УНИАН, со 2 июня в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00. Продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.

А в Одесской области продажу всех видов алкоголя разрешили с 14 мая.

Тем временем на всей территории Харьковской области продажу алкоголя запретили до конца военного положения.

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