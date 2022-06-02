Продажа алкоголя в заведениях общепита в столице возможна с 11:00 до 22:00.

С сегодняшнего дня, 2 июня, в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщается на сайте КГГА.

Он отдельно напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Продажа алкоголя в условиях войны:

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

С первых дней вторжения во многих регионах Украины был введен полный запрет на продажу алкоголя. Со временем, ограничения начали ослаблять.

Продажа алкоголя в магазинах была разрешена с 11:00 до 16:00.

С 16 мая, в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00.

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