Запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков в определенное время.

На всей территории Харьковской области до конца военного положения запретили продажу алкоголя.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными", - отметил Синегубов.

В связи с этим он подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения.

"Запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00", - уточнил он.

При этом полностью продажа алкоголя запрещена военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам.

"То есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства", - отметил он.

Синегубов попросил граждан с пониманием отнестись к этим ограничениям.

Как сообщал УНИАН, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня сообщил, что российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова.

"За прошедшие сутки агрессор попал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения", - рассказал он.

Ранее 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харьков вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

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