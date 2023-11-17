Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Во Львове патрульные на служебном автомобиле совершили наезд на пешехода, от полученных травм он скончался в больнице. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Однако в больнице мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование. Патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей, предоставляют необходимые показания.

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В начале ноября в Киеве автомобиль сбил сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту.

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