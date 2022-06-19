МИД нарабатывает механизм введения с 1 июля визового режима для россиян.

МИД разрабатывает механизм получения виз для россиян. Один из этапов - выбор страны, которая будет представлять интересы Украины в РФ.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телемарафона.

По его словам, министерство иностранных дел Украины разрабатывает механизм введения с 1 июля визового режима для россиян.

"Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения Президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять временно интересы Украины в Российской Федерации", - отметил он.

Немчинов подчеркнул, что после того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует о способе получения визы, ее стоимости.

До того времени граждане могут пересекать границу по старым правилам.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, президент Владимир Зеленский предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет министров поддержал предложение президента ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

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