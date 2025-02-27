Уклонисты выезжали из Украины с нардепами как их водители и не возвращались, рассказала депутат Бобровская.

Об уклонистских схемах, к которым причастны народные депутаты, рассказала на брифинге член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, комментируя решение об изменениях правил выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения.

Она отметила, что изменения, которые инициирует Министерство культуры и стратегических коммуникаций, будут логичными, чтобы предотвратить незаконный выезд за границу мужчин мобилизационного возраста во время полномасштабного вторжения. По ее словам, выехать станет сложнее.

"Если количество тех, кто выезжает и не возвращается, превышает 30-40%, то тогда это логичное решение. Иначе это коррупционная составляющая, которая играет на руку уклонистам", - подчеркнула Бобровская.

Она сказала, что у нее нет информации, кто чаще всего не возвращается в Украину, получив разрешение на выезд. Бобровская добавила, что различные уклонистские схемы задействованы не только в сфере культуры.

"У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что мы можем иметь водителей, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я буду теперь знать. Как оказалось, мои коллеги вывозили десятками тех людей", - рассказала Бобровская.

По ее словам, потом эти мужчины мобилизационного возраста в Украину не возвращались. При этом нардеп не назвала фамилии коллег, которые были задействованы в "уклонистской схеме".

Изменения в правила пересечения границы: что известно

Как сообщал УНИАН, чтобы предотвратить использование разрешения от Министерства культуры и стратегических коммуникаций для незаконного выезда за границу во время полномасштабного вторжения, ведомству нужно согласовать изменения в правила пересечения границы.

В пресс-службе министерства отметили, что правила выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления.

Отмечалось, что из-за пробелов в национальном законодательстве были многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

Минкульт разработал проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины, которыми будет урегулирован вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

Поэтому с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы Украины.

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