Подавать заявку можно ежеквартально.

В Украине стартовала новая программа для УБД (участников боевых действий), а также ветеранов, у которых есть инвалидность. В рамках этого можно каждые три месяца получать 1500 гривен, чтобы оплатить ими спортивные занятия - ветеранский спорт.

Как оформить новые выплаты УБД 2025

Эти выплаты УБД и ветераны будут получать автоматически на специальный счет. Чтобы получать деньги надо отправить соответствующее заявление через приложение "Дія". Для этого человек должен быть совершеннолетним и иметь верифицированный РНУКПН. Кроме того, необходима авторизация в "Дії" и счет "Дія. Карты".

Чтобы получать на ветеранский спорт выплаты следуйте следующим шагам:

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откройте "Сервисы" и берите там "Ветеранский спорт";

ознакомьтесь с условиями и пройдите проверку на соответствие;

выберите "Дію.картку" для выплат;

проверьте заявление и отправьте его.

Далее остается ждать. Подавать заявку нужно в первые 20 дней первого месяца квартала - это январь, апрель, июль и октябрь.

Ветеранский спорт - где потратить

Эти деньги можно тратить в:

тренажерных залах;

спортплощадках;

спортсекциях;

спортклубах.

Однако они должны быть с кодом продавца 7941 и входить в категорию "Физическая культура и спорт". Полученные деньги надо будет частично или полностью потратить в течение квартала, в котором их начислили. В противном случае средства вернутся государству.

Если вообще не использовать эти деньги, то участие в программе будет прекращено и заявление придется подавать заново.

Ранее УНИАН рассказывал, как получить землю за УБД бесплатно.

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