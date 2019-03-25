Венгерский футболист Динамо Кадар: я не разговариваю с Хацкевичем, он не говорит по-английски

Венгерский легионер вице-чемпионов Украины рассказал о нюансах своей коммуникации с партнерами по клубу и главным тренером.

Венгерский футболист, защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о нюансах своей коммуникации с партнерами и тренерским штабом команды.

Интервью футболиста цитирует Xsport.

"Большую часть времени общаюсь на английском, потому что, к сожалению, не общаюсь на русском. Знаю несколько слов, но этого недостаточно для общения. С легионерами я говорю на английском, а из украинцев мало кто говорит по-английски. Хотя, могу сказать, что, когда я только пришел в команду, на английском говорили единицы, сейчас – половина команды.

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Сложно и с Хацкевичем. Я не разговариваю с ним, потому что он не говорит по-английски, а я - на русском, поэтому мы не понимаем друг друга. Когда, например, тренер собирает всех, чтобы сказать что-то важное, то тогда мне нужен переводчик", - отметил венгр.

"Не хочу ли я сам выучить украинский? Я пытался учить и польский, и украинский, и русский, но для меня это очень сложно. Конечно, проблема во мне, я понимаю. Некоторые могут выучить быстро, некоторые нет. Я из второй категории (смеется).

Чем отличается футбол Реброва и Хацкевича? С Ребровым я работал только полгода, а с Хацкевичем уже полтора. Оба тренера хорошие, но по-разному. Мне было легче с Ребровым, потому что он знает английский", - добавил защитник киевского клуба.

Тамаш Кадар играет в "Динамо" с февраля 2017 года. За это время он провел 48 матчей в украинской Премьер-лиге, не забив ни одного гола.